قرار جديد من النيابة فى واقعة انقلاب سيارة نقل عمال على طريق السويس

استعجلت النيابة العامة، التقرير المروري في مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى الطريق السويس اتجاه مصر الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق السويس بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق السويس اتجاه مصر الجديدة مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.