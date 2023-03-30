استعجال تقرير الطب الشرعى لشخصين متهمين بترويج المخدرات عبر «تليجرام»

استعجلت النيابة العامة بالجيزة تقرير الطب الشرعي الخاص بشخصين لقيامهما ببيع وترويج الأدوية المدرجة بجدول المخدرات عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة، بترويج وبيع الأدوية المخدرة "مدرجة جدول ثالث" عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي "التليجرام" واستخدام سيارة في نقل وترويج تلك الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 1800 قرص مخدر لعقار "مُدرج جدول ثالث مخدرات- مبلغ مالي- سيارة- 3 هواتف محمولة".

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسيارة لتسليم ونقل الأدوية المخدرة والتنقل بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، والتصدي لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.