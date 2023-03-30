حبس ربة منزل بتهمة قتل مسن بعد سرقته فى عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل مسن بعد سرقته في منطقة عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوفاة مسن في العقد السادس من عمره داخل شقته في عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين إصابة المجني عليه بضربات على الرأس بعد تعدى سيدة تعمل إخصائية علاج طبيعي أثناء إجراء جلسة له وقامت بسرقة أموال من داخل شقته.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.