حبس 3 متهمين ضبط بحوزتهم 4 كيلو «حشيش» فى الشروق

أمرت نيابة الشروق، بحبس 3 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو "حشيش" قبل ترويجها على عملائهم في مدينة الشروق، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا يُفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات وهاتفين محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.