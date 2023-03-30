السيطرة على حريق شقة فى أوسيم دون إصابات

اندلع حريق بشقة في عقار بمنطقة أوسيم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعقار في منطقة البراجيل بأوسيم.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقة في العقار، ولم يسفر عن إصابات بين المقيمين به، وتمكنوا من إخماده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.