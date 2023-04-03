اليوم.. الأنبا سيداروس يلقي محاضرة عن الرهبنة بكنيسة أبو مقار بشبرا الخيمة

يحل الأنبا سيداروس أسقف عام كنائس عزبة النخل، اليوم الاثنين، ضيفا على كنيسة القديس العظيم مكاريوس الكبير في نهضته التي تنظمها كنيسته بمنطقة ابن الحكم بإيبارشية شبرا الخيمة.

ويلقي الأنبا سيداروس كلمة روحية على مسامع الحضور، تحت شعار الرهبنة والقديس أبو مقار، بينما يؤدي فقرة الترانيم الروحية المرتل ساتر ميخائيل.

في سياق آخر، كان معهد الرعاية والتربية قد اختتم الدورة التدريبية السادسة والثلاثين للمقبلين على الزواج بعنوان "استعد للارتباط".

و شارك في الدورة التي أقيمت بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، 159 من المقبلين والمقبلات على الزواج، وبحضور نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل المعهد، و أ.د. مجدي إسحق الأستاذ بقسم الإرشاد الأسري بالمعهد، وسلم نيافته المشاركين شهادات إتمام الدورة.

ومن المقرر أن ينظم المعهد الدورة التدريبية السابعة والثلاثون في الفترة من 30 إبريل حتى 28 مايو، ويتيح المعهد أيضًا الاشتراك بالدورة التدريبية (online) لأبناء الكنيسة بالمهجر عبر الموقع الخاص بالمعهد.