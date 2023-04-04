الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. بطريركية الإسكندرية تطلق نهضة روحية في ذكرى استشهاد القمص أرسانيوس وديد

القمص ارسانيوس وديد
القمص ارسانيوس وديد

اعلنت بطريكية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية عن تنظيم كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس بولس الرسول في منطقة كرموز، نهضة روحية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على استشهاد القمص أرسانيوس وديد، راعيها .

تبدأ النهضة اليوم الثلاثاء.. بينما يترأس الأنبا بافلي أسقف المنتزه عشية عيد الباشرة وعشية عيد استشهاد القمص أرسانيوس وديد، يوم الخميس 6 إبريل.

كما صلى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيدة دميانة ببابادبلو، في تذكار ظهور السيدة العذراء بالكنيسة، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح.

ونظمت إيبارشية المعادي، ندوة لشبابها، بكنيسة الشهيد مار مرقس، بعنوان "ازاي نكون سفراء للفرح"،أدارت الندوة التي شارك فيها أكثر من ٣٧٠ شاب وشابة، د. ماريان أمير عضو مجلس النواب السابق.

كما كرّم نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا، مريم شاوول جورجيوس، التي فازت في مسابقة الأم المثالية "تمكين اقتصادي" لعام ٢٠٢٣ على مستوى الجمهورية. 

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأول، عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٣، وفازت الأم "مريم" بلقب الأم المثالية "تمكين اقتصادي" والتي عملت على رعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة (ماكينة حياكة)، للمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.

وبدأت الأم المثالية (مريم) ، مشروع حياتها بماكينة حياكة الملابس بعد أن توفي الزوج أثر مرض مزمن تاركًا الأبناء في عمر ١١سنة و ٨ سنوات، لتلبية احتياجات أبنائها في التعليم، حتى التحق الابن الأكبر بكلية الهندسة، وعَمِل بإحدى الشركات الكبرى، كما التحقت الابنة الصغرى بكلية الطب البيطري وأصبحت الطبيبة البيطرية للقرية.

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