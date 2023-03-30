الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

ملخص أحداث مسلسل «جعفر العمدة» قبل عرض الحلقة الثامنة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

يترقب الجمهور الحلقة الثامنة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، بعدما انتهت حلقة أمس على أحداث ساخنة، وقرب وصول رمضان إلى ابنه الذي اختطف منه منذ 19 عامًا.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة 

ويعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة دي إم سي دراما في السادسة وربع مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة دي إم سي في العاشرة وربع والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساءً.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة 

وانتهت الحلقة السابعة من المسلسل على فاطمة التي أعطاها بلال شامة نجل محمد رمضان وهي تقوم بمتابعة الأخير في حي السيدة زينب وتشعر بالندم على عدم إخباره بحقيقة ابنه.

ومن المتوقع أن يكون هناك رد فعل من فاطمة بعدما ظلت تنظر إلى رمضان وتحكي لصديقتها أنها لا تعلم ماذا تفعل هل تخبره أن ابنه معها فيأخذه منها أم تسكت وتضمن بقاءه.

يجسد دور البطولة في مسلسل جعفر العمدة الفنانة محمد رمضان ومعه عدد من النجوم منهم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

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ملخص أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة ومواعيد عرضه عبر dmc

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تعاون ثالث بين محمد سامي ورمضان

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي في الدراما بعد حققا سويًا نجاحات كبيرة خلال مسلسلي "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

وتم الانتهاء من تصوير كل مشاهد مسلسل “جعفر العمدة” قبل رمضان حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل، لاسيما وأن العمل انطلق تصويره أيضًا في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان.

قصة مسلسل جعفر العمدة 

ويعتبر جعفر العمدة مسلسل اجتماعي شعبي يجسد فيه محمد رمضان دور تاجر في حي السيدة زينب متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.

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