الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شقة سكنية فى قرية بالعياط

جريدة الدستور

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بشقة سكنية في إحدى قرى العياط، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية في قرية بهبيت بالعياط، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة. 

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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