الأحد 02 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد القديسة مريم المصرية

الانبا نيقولا أنطونيو
الانبا نيقولا أنطونيو

ترأس الانبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، امس السبت، صلاة غروب أحد القديسة مريم المصرية في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، وذلك في إطار احتفالات مطرانية طنطا برنامج صلوات الأسبوع الخامس من الصوم.

وقال الانبا نيقولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيترأس القداس اليوم بمناسبة أحد القديسة مريم المصرية في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا، القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا.

  من جهة أخرى، تبرعت الحكومة التنزانية بمئات الأفدنة لبطريركية الإسكندرية، حيث تُظهر دول القارة "السوداء" دعمها للعمل التبشيري الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في إفريقيا. 

 وتم مؤخراً تخصيص قطعة أرض كبيرة مساحتها 495 فدان (2000 هكتار) في المنطقة الغربية من شينيانغا منحتها حكومة رئيس تنزانيا السيدة/ سامية حسن لأسقفية بوكوبا وغرب تنزانيا التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بحضور سلطات الدولة من منطقة شينيانغا، ذلك بهدف استخدامها "لإقامة مشاريع تعود بالنفع على سكان المنطقة". 

بعد ذلك، عقد اجتماع في مكاتب الحاكم الإقليمي لسينياغاس، حيث شكر الأسقف خريسوستوموس أسقف بوكوبا وتنزانيا الغربية الحكومة على هذا التخصيص لكنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية، كما نقل امتنان بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني للحكومة التنزانية على ما قدمته.

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

بوركينا فاسو تطرد المسؤولين عن أكبر الصحف الفرنسية لديها

كيف اختار صُنّاع «سوق الكانتو» ملابس النجوم؟

الطن بـ 230 ألف جنيه.. أسعار النحاس في الأسواق اليوم

اليوم.. الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد القديسة مريم المصرية

مدرب الهلال بعد وداع دورى الأبطال: جماهير الأهلى أرهبت اللاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

الطفل «ش».. الخاسر الوحيد

حسين دعسة

قرابين التطرف التوراتى.. الخطر القادم من إسرائيل المنهارة

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

صور

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد إطلاق النار على مواطن ومنع إسعافه

إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على حمص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى أكثر من 150 موقعا ضد التعديلات القضائية