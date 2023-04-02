اليوم.. الروم الأرثوذكس تحتفل بأحد القديسة مريم المصرية

ترأس الانبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، امس السبت، صلاة غروب أحد القديسة مريم المصرية في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، وذلك في إطار احتفالات مطرانية طنطا برنامج صلوات الأسبوع الخامس من الصوم.

وقال الانبا نيقولا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه سيترأس القداس اليوم بمناسبة أحد القديسة مريم المصرية في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا، القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا.

من جهة أخرى، تبرعت الحكومة التنزانية بمئات الأفدنة لبطريركية الإسكندرية، حيث تُظهر دول القارة "السوداء" دعمها للعمل التبشيري الذي تقوم به بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا في إفريقيا.

وتم مؤخراً تخصيص قطعة أرض كبيرة مساحتها 495 فدان (2000 هكتار) في المنطقة الغربية من شينيانغا منحتها حكومة رئيس تنزانيا السيدة/ سامية حسن لأسقفية بوكوبا وغرب تنزانيا التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بحضور سلطات الدولة من منطقة شينيانغا، ذلك بهدف استخدامها "لإقامة مشاريع تعود بالنفع على سكان المنطقة".

بعد ذلك، عقد اجتماع في مكاتب الحاكم الإقليمي لسينياغاس، حيث شكر الأسقف خريسوستوموس أسقف بوكوبا وتنزانيا الغربية الحكومة على هذا التخصيص لكنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية، كما نقل امتنان بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني للحكومة التنزانية على ما قدمته.