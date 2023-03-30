واعظ بـ«الأزهر للفتوى»: النصيحة في الدين بالحكمة والموعظة الحسنة

قال الشيخ عبدالله سلامة، الواعظ بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن الدين يُسر وليس عُسرًا، إذ يجب أن تكون النصيحة في الدين بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالترهيب، موجهًا حديثه للسيدات: «لن يفطر أحد في العالم كله إلا بوجود أم أو زوجة بالمنزل، فهن مصدر السعادة على الإفطار، وكل ما تفعله السيدة في المنزل عبادة».

وأضاف سلامة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرجل الذي يعمل بنية سد احتياجات أهل بيته والتوسع عليهم وملء المنزل سعادة يؤجر على هذا، وكذلك الأمر على السيدة التي تجهز الطعام بنية إفطار صائم، إذ أن الأعمال بالنيات.

وأشار إلى أنه يجب على كل رجل وزوج مراعاة زوجته ومسئولياتها الكثيرة، فيجب أن يوجد تفاهم ومودة ومحبة ورحمة في المنزل فيما بينهم وليس تعصبًا وشدة «منقفش لبعض على الواحدة إذا حدث تقصير من أي طرف»، متابعًا: «يجب علينا التغيير من أنفسنا وفعل ما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان في مهنة أهله، يحلب الشاة ويخصف النعل».