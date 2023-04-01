السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بيزنطيو مصر يعيدون بذكرى الكهنة ايباتيوس الصانع العجائب أسقف أنكره

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القديس الشهيد في رؤساء الكهنة ايباتيوس الصانع العجائب أسقف أنكره، وهو أحد أعضاء المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية سنة 325. وقتله الهراطقة النوفاسيون.

وبهذه المناسبة ـلقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أجاب المخلّصُ الشيطانَ: "ليسَ بِالخُبزِ وَحدَه يَحيْا الإِنْسان بل بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخرُجُ مِن فَمِ الله" هذا يعني: "لا يحيا الإنسان بخبز هذا العالم، ولا بالغذاء المادّي الذي استعملتَهُ [أيّها الشيطتن] لتَغُشَّ آدم، الإنسان الأوّل، لكن بكلمة الله، بكلمته الذي يحتوي على غذاء الحياة السماويّة". لكن كلمة الله هو يسوع المسيح ربّنا، كما قال الإنجيليّ: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله" كلّ من يتغذّى إذًا من كلمة الرّب يسوع المسيح، لا يعود حاجة إلى غذاء أرضيّ. لأنّ ذاك الذي يتجدّد بخبز الربّ لا يمكن أن يرغب في خبز هذا العالم. بالفعل، للربّ خبزه، أو بالأحرى المخلّص هو نفسه خبزًا، كما علّم بهذه الأقوال: "أنا الخبز الذي نزل من السماء". وهذا الخبز جعل النبيّ يقول: "ويسند الخبز قلب الإنسان". 

لماذا يهمّني الخبز الذي يقدّمه الشيطان، وأنا لديّ الخبز الذي كسره الرّب يسوع المسيح؟ لماذا يهمّني الغذاء الذي أدّى إلى طرد الإنسان الأوّل من الجنّة، والذي جعل عيسو يفقد حقّة بالبكريّة، والذي اختار يهوذا الاسخريوطي كخائن ؟ بالفعل، فإنّ آدم فَقَدَ الجنّة بسبب الغذاء، وعيسو فَقدَ حقّة بالبكريّة من أجل طبق عدس، ويهوذا تخلّى عن مركزه كرسول من أجل لُقمة: لأنّه عندما أخذ لُقمة، لم يَعُد رسولاً بل أصبح خائنًا، الغذاء الذي علينا أن نأخذه هو الغذاء الذي يفتح الطريق للمخلّص لا للشيطان، والذي يُحَوّل من يبتلعه إلى مُعترف بالإيمان لا إلى خائن. 

للرّب الحقّ في القول، في زمن الصوم هذا، إنّ كلمة الله هو الذي يغذّي، ليعلّمنا أنّه علينا ألاّ نمضي صيامنا مهتمّين بهذا العالم، إنّما بقراءة النصوص المقدّسة، بالفعل، مَن يتغذّى من الكتاب المقدّس ينسى جوع الجسد؛ مَن يتغذّى من الكلمة السماوي، ينسى الجوع، هذا هو الغذاء الحقيقي الذي يغذّي النفس ويُشبع الجائع: هو يعطي الحياة الأبديّة ويُبعِدُ عنّا فخاخ تجارب الشيطان، إنّ قراءة النصوص المقدّسة هذه، هي حياة، كما شهد الربّ: "الكلام الذي كلّمتكم به روح وحياة".

الأكثر قراءة

المدارس الابتدائية تعقد اختبارات شهر إبريل للصفين الرابع والخامس غدا

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل بقطار فى مطروح

وزير السياحة يتفقد مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

«النقل» تناشد المواطنين بضرورة الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

«عضه كلب».. إخلاء سبيل متهمة بترك طفلها المتوفى فى مستشفى قصر العينى

موعد إجازات شهر أبريل 2023 فى المدارس للطلاب أو المدرسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى «2-3»: «صعبان عليا من ربنا»!

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا