الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد السكندرى يؤمن على هشام صلاح بتمديد التعاقد معه 5 مواسم مقبلة

هشام صلاح
هشام صلاح

شعرت إدارة نادي الاتحاد السكندري بالقلق من إمكانية رحيل نجم فريق كرة القدم هشام صلاح، بعد تألقه اللافت في الموسم الحالي، وصنفه الكثيرون أنه أحد أفضل ظهراء الجانب الأيمن في مصر، وهو ما توج بانضمامه إلى منتخب مصر لأول مرة.

وقررت إدارة "زعيم الثغر" تحصين لاعبها مبكرًا ضد كل تلك الإغراءات الكثيرة التي من المؤكد أنه سيتعرض لها من الأندية الأخرى للتعاقد معه، وحافظت عليه بتمديد التعاقد معه لمدة 5 مواسم مقبلة. 

وبهذا التمديد بات مصير هشام في قبضة الاتحاد، وأي نادي يريد ضمه لا بد من التفاوض مع الإدارة أولًا.

هشام صلاح مع الاتحاد في الموسم الحالي

لعب هشام مع الاتحاد في الموسم الجاري 18 مباراة كلها في بطولة الدوري المصري الممتاز، أي لم يتغيب سوى عن 3 مباريات 1569 دقيقة بمعدل 88 دقيقة في المباراة الواحدة أي أنه لاعب لا غنى عنه في تشكيلة الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد، ولم ينجح هشام في تسجيل أي هدف لكنه صنع هدفًا أمام النادي الإسماعيلي في الأسبوع الـ17، وكان هدف الإنقاذ من الهزيمة لأنه كان هدف التعادل بهدف لمثله في الدقيقة 76. 

هشام صلاح في موسمه الأول مع الاتحاد

يلعب هشام موسمه الثالث على التوالي مع الاتحاد بعد عودته من الإعارة في نادي الرجاء، ففي موسم 2020 – 2021 لم يشارك سوى في 17 لقاءً، ولم يحرز أي هدف كما أنه لم يقدم أي تمريرة حاسمة منها 16 لقاءً في الدوري مشاركًا في 1088 دقيقة بمعدل 68 دقيقة في اللقاء الواحد، ولم يشارك في 18 لقاءً أي أكثر من نصف لقاءات الدوري، وكانت أول مشاركة له أمام نادي بيراميدز في الأسبوع الـ18، وشارك لمدة 67 دقيقة.

ولقاء وحيد في بطولة كأس مصر كان في الدور الأول أمام نادي النجوم، وكان أساسيًا، ولم يتم استبداله طوال اللقاء.

هشام صلاح مع الاتحاد في الموسم الماضي

وفي الموسم الماضي، ارتفعت المشاركات إلى 27 مباراة، ولم ينجح أيضًا في التسجيل لكنه صنع هدفًا، وهي موزعة كالتالي:

26 مباراة في الدوري أي لم يتغيب سوى عن 8 مباريات، ولعب 1993 دقيقة بمعدل 77 دقيقة في المباراة الواحدة، والهدف الذي صنعه كان هدف الانتصار على نادي الجونة في الأسبوع الرابع.

مباراة واحدة في كأس مصر كانت أمام نادي سيراميكا كليوباترا في الدور الأول أيضًا، وغادر الملعب في الدقيقة 65.

إذن الملاحظ أن مشاركات هشام مع الاتحاد تزداد من موسم لموسم، كما أن دقائق اللعب تزداد هي الأخرى.

بالرغم من تمديد التعاقد إلا أن الإدارة لن تغلق تمامًا أمام رحيله لكن بمقابل مادي مُجزٍ.

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وائل لطفي

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الاتحاد السكندرى يؤمن على هشام صلاح بتمديد التعاقد معه 5 مواسم مقبلة

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