الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفير 3 استشاريين لجراحة الوجه والفكين والمخ والأعصاب بـ«مطروح العام»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، وحدة الأشعة الرقمية المباشرة بمستشفي مطروح العام بعد تطويرها وغرفه معمل الميكروبايولوجي.

كما تفقد محافظ مطروح غرفة تحضير الدواء الكيماوي لمرضى الأورام بعد تطويرها، بالإضافة إلى وحدة التشخيص عن بعد بقسم الأطفال والتأكد من عمل جهاز أشعة الايكو للاطفال بالوحدة.

وفي ختام جولته التفقدية للخدمات الطبية التي يتم تقديمها داخل المستشفى، تفقد محافظ مطروح مركز القلب وغرف الرعاية والافاقة للاطمئنان على صحة المواطنين.

وقال محافظ مطروح لـ"الدستور"، إن تفقد رفع كفاءة الأشعة الرقمية ومعمل الميكروبايولوجي كان بهدف التأكد من تشغيل جهاز أشعة الأيكو الخاص بالاطفال والذي تم وضعة في وحدة التشخيص عن بعد.

وأوضح أنه جرى تدشين جهاز المزارع بأنواعها المختلفة، موجها بتوسعة الغرفة، مشيرا إلى أنه تم توفير استشاري لجراحة الوجه والفكين واستشاريي مخ وأعصاب يعملون على مدار الأسبوع.

ووجه محافظ مطروح بتغيير أسلوب إدارة المستشفى لراحة المرضي والأطقم الطبية وحسن معاملة المواطنين، مشيرا إلى أن مستشفى مطروح العام به أجهزة حديثة وأي نقص يتم توفيره على الفور، وهناك بصمات واضحة في القطاع الصحي لوكيل وزارة الصحة الدكتور مبروك سالم.

من جهته، قال الدكتور مبروك سالم ، إن المحافظة تعمل على توفير مزيد من الأطباء خاصة في التخصصات النادرة بالتعاقد معهم لتحقيق الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى بمطروح، مشيرا إلى التعاقد مع طبيبي مخ وأعصاب لتغطية أيام الأسبوع، وطبيب جراحة وجه وفكين، وأستاذ باطنة وبيولوجي، وطبيبين استشاريين لعلاج الأورام، وطبيب باثولوجي وطبيب جراحة أورام و٣ أطباء مقيمين أورام، وطبيب قلب أطفال، وجارى التعاقد مع طبيب أعصاب أطفال مع تفعيل جهاز رسم المخ.

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استشاري مخ وأعصاب التشخيص عن بعد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خدمة المواطنين صحة مطروح عمليات القلب المفتوح مخ وأعصاب مستشفى مطروح العام مركز قلب مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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