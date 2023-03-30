الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عصام السقا في ثامن حلقات برنامج شيف بالبيت الموسم الثاني مع الشيف بشر الحلبي

برنامج شيف بالبيت
برنامج شيف بالبيت

يستضيف برنامج شيف بالبيت والذي يقدمه الشيف بشر الحلبي في ثامن حلقات الموسم الجديد، المذاع على منصة watch it، الفنان عصام السقا، اليوم، ثامن أيام شهر رمضان الكريم.

وتحدث عصام السقا خلال الحلقة عن حياته قبل دخوله عالم الفن و يحكي عن المشروعات التي أقامها في صغره ، بالإضافة إلى رحلته قبل الشهرة وبعدها، مستفيضًا بالحديث عن كواليس مشاركته في عدد من الأعمال الفنية منها  الاختيار  الجزء الأول والثالث

كما أشار في الفقرة الأولى إلى تفاصيل إنتاج ومشاركته في مسلسل الأنيميشن يحي وكنوز واستهداف العمل لزيادة تعلق الطفل بهويته المصرية وتناول الحضارة المصرية القديمة بشكل مختلف ، وبعدها يدخل مع الشيف بشر الحلبي إلى المطبخ في الفقرة الثانية "عيش وملح" ويبدأ في تحضيرات وجبة الإفطار مع استكمال حديثه عن ذكرياته مع الطعام إضافة لحديثه مع الشيف عن باقي أعماله

الشيف بشر الحلبي استضاف في الموسم الثاني من برنامج شيف بالييت كل من الفنانة شيماء سيف وليلى عز العرب وإسلام إبراهيم ومحمد ثروت والشيف فاطمة أبو حاتي، كما يستضيف العديد من النجوم على مدار أيام شهر رمضان الكريم منهم الفنانة وعمرو وهبة ومراد مكرم وجالا هشام وأحمد جمال سعيد.
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تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير  منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.


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وائل لطفي

بعد الفاصل

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