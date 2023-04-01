موارنة مصر يحيون «تجارب المسيح في البريّة»

تحتفل الكنيسة المارونية بإحياء عيد تجارب المسيح في البريّة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "أَللَّهُمَّ اْستَمع لِصُراخي أصغِ إِلى صَلاتي... مِن أَقاصي الأَرضِ أَدعوكَ إِذا خارَ فُؤادي"، ومن أقاصي الأرض تعني من أينما كان، هذا الكلام ليس بكلام شخصٍ واحد، ومع ذلك، لا يقول هذا الكلام سوى شخصٌ واحد لأن لا وجود سوى لمسيحٍ واحد “ونَحنُ أَعْضاءُ جَسَدِه”، إنّ الذي يصرخ من أقاصي الأرض يعيش العذاب، لكنّه ليس متروكاً، لأن الرّب يسوع المسيح أراد أن يدلّ علينا، نَحنُ أَعْضاءُ جَسَدِه.

وتابعت: “قد مثّلنا الرّب يسوع بشخصه حين أراد أن يجرّبه الشيطان، وورد في الإنجيل أن ربنا يسوع المسيح تعرّض لتجارب الشيطان في الصحراء، بالحقيقة، إنّك أنت (أيّها الإنسان) مَنْ تعرّض للتجارب من خلال التّجارب الّتي تعرّض لها الرّب يسوع المسيح لأنه منكَ قد اتّخذ جَسَده ليعطيك خلاصه، ومنك أخذ موته لكي يعطيك حياته، ومنك أخذ حزنه لكي يعطيك سعادته، وبالتّالي فإنّه منك قد أخذ التجارب أيضاً لكي يعطيك انتصاره، فإذا تجرّبنا باسمه، فباسمه أيضاً ننتصر على الشيطان”.

وأضافت: “لقد لاحظت جيّدًا التجارب التي تعرّض لها الرّب يسوع فهل لاحظت انتصاره؟ اعترف أنّك قد جُرِّبت من خلاله، واعترف أنّك قد انتصرت أيضاً من خلاله، كان بإمكان الرّب يسوع أن يمنع الشيطان من الاقتراب منه؛ غير أنّه لو لم يخضع للتجربة، فكيف كان سيكون بإمكانه أن يعلّمك كيف تنتصر عليها؟ لذلك ليس بمستغربٍ أن يصرخ من أقاصي الأرض حين تخبّط في التجارب على حسب قول المزمور، ولكن لماذا انتصر؟ يتابع المزمور (فاْهدِني إِلى الصَّخرَةِ الَّتي فَوقَ مُتَناوَلي) ما يذكّرنا بآية من إنجيل القدّيس متّى: (وعلى الصَّخرِ هذا سَأَبني كَنيسَتي، فَلَن يَقوى عليها سُلْطانُ الموت) فالكنيسة التّي أراد الرّب أن يبنيها على الصّخر هي التي تصرخ من أقاصي الأرض. لكن من هو ذلك الصخر التي ستبنى عليه الكنيسة؟، فلنصغ إلى كلام القديس بولس (هذه الصَّخرَةُ هي المسيح) فنحن إذاً مبنيّون عليه، لذلك كانت تلك الصخرة التّي عليها قد بُنينا أوّل من تعرّض للرياح والعواصف والأمطار عندّما جرّب الشيطان الرّب يسوع المسيح. فها هو الأساس القوي الذي أراد أن يبنيك عليه”.