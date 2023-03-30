الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. اللاتينية: ميزات التبصّر والبصيرة لدى إبراهيم كانت تعجب الربّ

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الخميس الخامس من الزمن الأربعينيّ، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أين حصل لقاء ابراهيم والزائرين الثلاثة؟ لقد كان ذلك "عِندَ بَلُّوطِ مَمْرا"، وكلمة "مَمْرا" معناها "رؤية" أو حتّى "بصيرة". أترون في أيّ مكان يمكن للربّ أن ينظّم لقاءً؟ صحيح أنّ ميزات التبصّر والبصيرة لدى ابراهيم كانت تعجب الربّ؛ لقد كان قلبه طاهرًا، بحيث كان ممكنًا له أن يشاهد الله  في مثل هذا المكان، وفي مثل هذا القلب، كان ممكنًا إذن للربّ أن يجمع الضيوف.

تحدّث الربّ يسوع، في الإنجيل، إلى اليهود عن هذا اللقاء؛ قال لهم: "ابتَهجَ أَبوكُم إِبراهيم راجِياً أَن يَرى يَومي ورآهُ فَفَرِح". قال: "رأى يومي"، لأنّه عرف سرّ الثالوث. رأى في يومه الآب والابن والرُّوح القدس، والأقانيم الثلاثة مجتمعة في يوم واحد، تمامًا كما أنّ الله الآب، والله الابن، والله الرُّوح القدس ليسوا ثلاثتهم سوى إله واحد. في الواقع، كلّ أقنوم إلهيّ منفردًا هو إله بالكامل، وبالمقابل، الثلاثة كلّها مع بعضها هي الله. فليس من الخطأ إذن أن نستشفّ صورة الآب والابن والرُّوح القدس في الأصواع الثَلاثَةِ مِن السَّميدِ التي أحضرتها ساره، لأنّ هناك وحدة في الجوهر.

يمكننا مع ذلك تقديم شرح مختلف، فنرى في ساره صورة عن الكنيسة: ويمكن أن نفسّر الأصواع الثَلاثَةِ مِن السَّميدِ على أنّها الإيمان والرجاء والمحبّة. هذه الفضائل الثلاثة تجمع في الواقع ثمار الكنيسة الجامعة؛ كلّ إنسان استحقّ أن يجمع فيه هذه الفضائل الثلاثة، يمكنه أن يكون متأكّدًا من الحصول على الثالوث بكامله في قلبه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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