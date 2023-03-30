تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال فى دورى الأبطال وموعد قرعة دور ربع النهائي

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال فى دورى الأبطال وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير المارد الأحمر قبل يومين من المباراة الحاسمة، والتى بناءً على نتيجتها سيتحدد المتأهل من الأهلى والهلال السودانى رفقة صن داونز الجنوب افريقي لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره الهلال السودانى فى التاسعة من مساء السبت القادم، 1ـ4ـ2023، على ستاد القاهرة الدولى، فى مباراة الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا، وسط حضور 50 ألف مشجع.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف على الهلال السودانى للتأهل لدور الثمانية ببطولة دورى الأبطال.

ترتيب مجموعة الأهلى بدورى الأبطال قبل مواجهة الهلال السودانى

صن داونز الجنوب افريقي برصيد 11 نقطة الهلال السودانى برصيد 10 نقاط الاهلى المصرى برصيد 7 نقاط القطن الكاميرونى برصيد 0 نقطة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال السودانى فى مباراة الحسم بدورى الأبطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الاهلى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الهلال السودانى فى الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وخاصًا بعدما اطمأن على جاهزية بعض اللاعبين أمثال محمد الشناوى حارس المرمى وحمدى فتحى لاعب وسط الفريق، بعد شكواهم من الإصابات الخفيفة خلال تواجدهم مع المنتخب فى معسكره الأخير.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الهلال السودانى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول فى الدفاع

حمدى فتحى وعمرو السولية وأحمد قندوسى أو مروان عطية فى وسط الملعب

بيرسى تاو وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا فى الهجوم.

موعد قرعة ربع نهائى دورى ابطال افريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء القادم موعدًا لإجراء قرعة دور الثمانية ببطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث تحدد الصاعدون لربع النهائى فى كافة المجموعات الأربعة، ويتبقى فقط التعرف على التذكرة الأخيرة والتى يتنافس عليها الأهلى والهلال السودانى.

المتأهلون لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

تأهل عن المجموعة الأولى الوداد المغربى وشبيبة القبائل الجزائرى، فيما لا تزال المنافسة قائمة بين الاهلى والهلال لمرافقة صن داونز للدور التالى فى المجموعة الثانية، فيما تأهل الرجاء المغربى وسيمبا التنزانى عن المجموعة الثالثة، وأخيرًا تاهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى عن المجموعة الرابعة، والتى شهدت توديع الزمالك للبطولة من دور المجموعات للموسم الثالث على التوالى.