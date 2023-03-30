الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة حلوان: نسعى للتواصل المستمر مع الطلاب لدعم الترابط وتعزيز الانتماء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب فى جميع الأوقات من أجل تدعيم الترابط وتعزيز الانتماء للجامعة، لافتا إلى أن الجامعة هى بيت الطلاب الثاني الذي يجتمعون فيه.

وقال رئيس جامعة حلوان- خلال مشاركته في حفل الإفطار الجماعي لطلاب المدن الجامعية- إن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة مما يسهم في التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

وقدم الدكتور السيد قنديل التهنئة لكافة الطلاب بمناسبة شهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب.

من جانبهم، أكد طلاب المدن الجامعية بجامعة حلوان سعادتهم بتواجد قيادات الجامعة معهم برئاسة الدكتور السيد قنديل في حفل الإفطار الرمضاني، وسط أجواء تسودها المحبة والألفة والود، وقام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة عقب الإفطار.

شارك في حفل الإفطار الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور كريم همام، مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد ناصر، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، ومها عبدالرحيم، أمينى الجامعة المساعدين، إلى جانب مجموعة من قيادات الجامعة.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، مجموعة من البرامج الدراسية، من بينها: الدراسات القانونية، وعلوم البترول، والإعلام الرقمي، إلى جانب تفعيل عدد من البرامج  بكلية التربية وهي: معلم اللغات، التربية للطفولة المبكرة، برنامج الفنون الصناعية، برنامج اختصاصي نفسي وصعوبات التعلم.

أسرة واحدة الاوقا الإفطار الجماعي اعي اسر الانت الانتماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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