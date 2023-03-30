العثور على جثة بمياه النيل فى مصر القديمة

تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة طافية على سطح النيل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل مصر القديمة.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.