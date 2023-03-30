ضبط متهم بقتل سائق لسرقة تروسيكل بشبين القناطر فى القليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية من ضبط المتهم بقتل سائق تروسيكل بقصد السرقة في منطقة المريج دائرة المركز، وجرى التحفظ على المتهم وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وكذلك حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى "أحمد ا"، 17 سنة، سائق، ملقاة على الطريق بمنطقة المريج، به جرح ذبحي بالرقبة.

وجرى إخطار مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، فانتقل مدير مباحث المديرية لموقع الحادث، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان في طريقه إلى العمل، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصا يدعى "ا س"، 20 سنة، عاطل، قام باستيقاف المجني عليه لسرقة التروسيكل قيادته، وعندما رفض ترك التروسيكل، قام المتهم بطعنه في الرقبة طعنة أودت بحياته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.