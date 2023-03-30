تشريح جثة شاب بعد الاشتباه في وفاته مسمومًا بالبساتين

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة شاب، للاشتباه في وفاته مسموما بمنطقة البساتين وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وانتهت مصلحة الطب الشرعي من تشريح الجثمان، وأخذت عينات حشوية ودموية من الشاب المتوفى، وجار إرسالها إلى المعمل الكيمائي بالمصلحة، لتحليلها لبيان نوعية المادة السامة التي تحتوي عليها تلك العينات، والتي تسببت في الوفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول شاب مصابا بحاله إعياء شديدة، ووفاته عقب وصوله، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي «أحمد ر م» في العقد الثالث من العمر.

وبالفحص تبين ارتداء كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.