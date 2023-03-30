الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف لغز «جثة مصر القديمة»

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في مصر القديمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفي وإرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها لبيان إذا كانت تحتوي علي سموم أو مخدرات من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «رامي.ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

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