الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كثافات على «كوبري أكتوبر».. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس

جريدة الدستور

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالةَ المروريةَ اليوم الخميس 30 مارس 2023.

وأوضح تقرير البرنامج أنه توجد كثافات مرورية متقطعة بالمظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر المتجه إلى منطقة العباسية فهناك كثافات مرورية بسيطة حتى غمرة. 

أما المستمر في اتجاه العباسية فهناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة وفي اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات، الأمر نفس للمتجه من ميدان التحرير ويذهب إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى محور المنصة. 

وأشارت الإعلامية لمياء حمدين، مقدمة النشرة المرورية، إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم، فإن هناك كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. 

وفي كوبري الروضة، فإن هناك بعض الكثافات، وبدأت الكثافات تزيد في كورنيش النيل عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، وهذه الكثافات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإن هناك سيولة مرورية، وتظهر كثافات أعلى منطقة الزمالك في كوبري 15 مايو بسبب أعمال توسعة الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد.

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