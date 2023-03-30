الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

رغدة قاسم تكشف أبرز طقوس شهر رمضان في العراق

رغد قاسم
رغد قاسم

تحدثت الكاتبة العراقية رغد قاسم لـ«الدستور»، حول أبرز طقوس شهر رمضان في العراق.

وقالت «قاسم»، إن أكثر ما يميز رمضان في العراق حسب رأيي هو الود والتكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من أمارات الكرم العراقي أن تتبادل العوائل إرسال الطعام إلى بعضها، قبل الإفطار مباشرة، ومن المعتاد أن تفرق العوائل الطعام لا سيما اللحم والحلويات والفواكه كل يوم خميس بما يعرف بالثواب، لا سيما العوائل التي توفي فيها شخص عن قريب، إذ تعتبر صدقة على روحه، وغالبًا ما يستمر الأمر على مدى سنة أو أكثر، أما في رمضان فلا يقتصر توزيع الثواب على يوم الخميس، فكل أيام رمضان هي أيام مباركة يحب الناس التصدق بها. 

وتابعت مترجمة كتاب «قبل آدم»: كما تقوم العوائل بإرسال سلة رمضان للعوائل الفقيرة المتعففة، يختلف الاحتفاء برمضان من منطقة إلى منطقة ومن عائلة إلى عائلة، وفي بغداد العاصمة تجد علامة مشرقة على التنوع العراقي، إذ تجد من يفضل زيارة المراقد الدينية والإفطار فيها، وهناك من يحضر حلقات الذكر في الحواضر الصوفية، لا سيما الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ معروف الكرخي، وتتجمع بعض العوائل عند الأمام أبو حنيفة النعمان لحضور صلاة التروايح، وتحب كثير من العوائل متابعة الدراما العربية من كل البلدان، بينما تنشط حركة المطاعم التي تظل مفتوحة حتى صلاة الفجر في أيام رمضان بشكل بوفيهات مفتوحة. 

ولفتت رغد قاسم، إلى أنه من التقاليد المعتادة في بغداد مثلاً لعب “المحيبس”، وهي لعبة تتضمن فريقين من الرجال يتم فيها إخفاء خاتم في قبضة أحد الفريقين، ليبحث الفريق الآخر عن الشخص صاحب المحبس، ومن المعتاد أن ترافق هذهِ اللعبة لون خاص من الغناء المعروف بالمربع البغدادي. 

ومن المعتاد أن تقام المجالس النقاشية بعد الإفطار، مثل الجلسات الثقافية، كما يحدث هذا العام في شارع المتنبي، إذ يقام مهرجان مستمر على مدى شهر كامل في مبنى القشلة التاريخي يتضمن معرض كتاب دائم وجلسات ثقافية وقراءات شعرية مسائية متنوعة.

الكاتبة العراقية رغد قاسم أكثر ما يميز رمضان هو الود والتكافل الاجتماعي كتاب آدم الأول طقوس شهر رمضان في العراق

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