4 مصابين فى مشاجرة بسبب خلاف على ماسورة رى مياه بسوهاج

سيطرت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج على مشاجرة بناحية نزلة القاضي دائرة مركز شرطة طهطا بين طرفين، بسبب خلافات على ماسورة مياه ري بأرضهما الزراعية.

تم ضبط المشاركين في المشاجرة، ونتجت عن المشاجرة إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طهطا بين طرفين ووجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا بين "طرف أول" بخيت هـ ع م 70 سنة، مزارع، مصابًا "بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ"، وإصابة شقيقه حسن هـ ع م 46 سنة، مزارع، مصابًا "بجرح قطعي بأصبع اليد اليمنى"، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان "محمد م ع م"، 55 سنة، مزارع، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس، و"السيد. م. م. ع"، 22 سنة، مزارع، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس، و"أحمد. م. م. ع"، 19 سنة، مزارع، نجلي الأول، والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات علي ماسورة مياه ري بأرضهما الزراعية ، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.