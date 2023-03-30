مشروع أمريكي جديد يكشف أسرار الطب الحيوي لمومياوات مصر القديمة

قالت مجلة "الإسكندرية لايف" الأمريكية، أن الطب الحيوي للمومياوات المصرية القديمة، يحمل الكثير من الأسرار والغموض، حيث كان هذا النوع من الطب مؤثرًا للغاية في الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت أن مركز الأبحاث الأمريكي في مصر، يستضيف محاضرة بشأن الطب الحيوي، وكيف كان مؤثراً في الحضارة المصرية القديمة.

- أهمية الطب الحيوي

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن مشروع الطب الحيوي للمومياء المصرية، يعد مشروعا بحثيا متعدد التخصصات يهدف إلى دراسة الجوانب الطبية الحيوية والثقافية خاصة المومياوات المصرية القديمة.

ويقع مقر المشروع في معهد الطب التطوري (IEM) ، بجامعة زيور، حيث تسمح أحدث التقنيات مثل الأشعة السينية في الموقع أو المسح المقطعي أو الأساليب الفيزيائية الكيميائية بتحليل بقايا الإنسان بعمق أكثر من أي وقت مضى، بناءً على العمل متعدد التخصصات ، على سبيل المثال ، في وادي الملوك أو على فرعون توت عنخ آمون ، يمكن تقييم معلومات حول ظروف الحياة أو الأمراض أو الموت أو إجراءات التحنيط.



- كشف التأثير العلمي والمجتمعي الهائل للبحوث الطبية الحيوية على المومياوات المصرية القديمة

وأفادت المجلة الأمريكية، بأنه سيتم تناول الجوانب الأخلاقية ذات الصلة وإمكانيات البحث المستقبلية خلال هذا الحديث، ويكشف العرض التقديمي التأثير العلمي والمجتمعي الهائل للبحوث الطبية الحيوية على المومياوات المصرية القديمة بشكل عام.



ويترأس مشروع المومياء السويسرية وفحص مئات المومياوات على مستوى العالم، فرانك رولي الرئيس المؤسس ومدير معهد الطب التطوري ، وكذلك عميد كلية الطب ، جامعة زيورخ ، سويسرا، وتشمل خبرته العملية النشطة في مصر مواقع في سقارة ووادي الملوك والمتحف المصري بالقاهرة، واهتماماته البحثية الرئيسية هي علم الأشعة القديمة "الأشعة السينية ، التصوير المقطعي المحوسب ، التصوير بالرنين المغناطيسي ، تيراهيرتز" ، وسيتم دراسة الجوانب الأخلاقية لدراسات المومياء ، التحليلات النسيجية ، دراسات الحمض النووي القديمة ، أبحاث القياسات البشرية ، دراسة تقنيات التحنيط والتحنيط التجريبي.