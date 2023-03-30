الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على أطنان من المواد مجهولة المصدر داخل مصانع منظفات بالجيزة

مواد مجهولة المصدر
مواد مجهولة المصدر

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المواد المضبوطة مجهولة المصدر التي تم ضبطها داخل 3 مصانع للمنظفات والأدوات الصحية والمنزلية بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة، وعرض المواد على الجهات المختصة لفحصها وبيان مدى ضررها على الصحة العامة.

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة، حملة مُكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية بدون ترخيص في نطاق أمن الجيزة، وأسفرت الجهود عن ضبط 3 مصانع ومخزن بدون ترخيص.

وعثرت الأجهزة الأمنية على مجموعة من المضبوطات داخل تلك المصانع، والتي بلغت 23,5 طن منتج نهائي لمواد خام لمنظفات، و6340 قطعة منظفات وورقيات، و6 أطنان مواد خام لمخلفات بلاستيكية، و10220 قطعة مواسير مياه وصرف وأدوات مائدة مصنعة من مخلفات بلاستيكية، جميعها مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة، وبدون بيانات، معدة للتداول، ومنسوب إنتاجها للشركات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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