الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حقوق إنسان النواب» تناقش شكاوى المواطنين الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

وقررت اللجنة استعراض ومناقشة الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين يومي الأحد والثلاثاء، بينما تستعرض يوم الإثنين الموضوعات المحالة إليها.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس خلال الجلسات المقبلة.

وجاء نص المادة الأولى بمشروع القانون كالتالي:

اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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