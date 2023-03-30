وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الصحية بمركز القلب والقسطرة

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، المركز التخصصي للقلب والقسطرة، يرافقه الدكتور إبراهيم حرب، مدير المركز، وأشرف فودة، مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

تأتي زيارة وكيل وزارة الصحة في إطار جولاته الميدانية في جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي والاطمئنان على جودة بيئة العمل، والتأكد من توافر كل الفرق الطبية من جميع التخصصات والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق العمل بالمنظومة الصحية.

وأشاد وكيل صحة مطروح بالجهود المبذولة بمركز القلب والقسطرة ورضا المرضى المترددين عليه، موجهًا الشكر إلى الدكتور إبراهيم حرب، مدير المركز، وجميع العاملين به.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية مركز القلب القسطرة في خدمة أهالي مطروح والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الصحة والسكان بأعمال التطوير وتقديم خدمات صحية متطورة لكل الملفات الصحية، موضحًا دعمه وحرصه الشديد على توفير كل سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

واطلع وكيل وزارة الصحة بمطروح على نسب الإشغال والترددات بالمركز، وحرص على التحدث إلى المترددين على مركز القلب المتواجدين وقت الزيارة، واطمأن على حالتهم الصحية، فضلًا عن تأكده من مدى حصولهم على أفضل خدمة طبية، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم وتوافر جميع المستلزمات الطبية اللازمة لاستدامة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المركز.

يُذكر أن الخدمات الطبية المقدمة بالمركز تشمل (القسطرة القلبية كبار وأطفال، قسطرة الأوعية الدموية والطرفية، جراحة القلب والصدر كبار)، تحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز.