الفوسفات الخشن بـ3500 جنيه.. أسعار الأسمدة الآزوتية فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأسمدة استقرارًا كبيرًا منذ بداية العام الجاري 2023، مع حدوث طفرة كبيرة في صناعة الأسمدة في مصر خلال العام الماضي.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الأسمدة الآزوتية، اليوم الخميس 30 مارس والتي جاءت كالتالي في بورصة السلع.

- أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم

شهدت أسعار اليوريا استقرارًا اليوم لتسجل في السوق المحلية 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

فيما شهدت أسعار سماد النترات، اليوم، استقرارًا عند 9000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الخشن والناعم

بلغت أسعار الفوسفات الناعم 12.5% اليوم، 2500 جنيه للطن، خلال التعاملات الصباحية.

كما سجلت أسعار الفوسفات الخشن 12.5%، 3500 جنيه للطن، خلال التعاملات الصباحية.

وكشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في وقت سابق، عن أن صناعة الأسمدة قد سجلت المركز الثاني ضمن الصادرات لعام 2022 بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، حيث إن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة تبلغ 7.8 مليون طن تقريبًا من الأسمدة النيتروجينية، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.