الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة بموقع مقتل شاب في بورسعيد

كاميرات
كاميرات

كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية في بورسعيد تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مقتل شاب طعنا تمهيداً لتفريغها والتوصل لهوية المتهمين. 

ولقي شاب مصرعه بمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة بمنطقة تعاونيات الجيزة.

كانت البداية عندما استقبل مستشفى الزهور المركزي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الشاب "يوسف طارق محمد"، 18 عامًا، جثة هامدة، نتيجة إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال مشاجرة بمنطقة تعاونيات الجيزة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

اتخاذ الإجراءات أجهزة الأمنية اصابته ارتباط إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة

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بعد الفاصل

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