البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه.. اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 مارس 2023، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 39.5 مليار جنيه، قبل بضع ساعات من قرار لجنة السياسات النقدية بشأن مصير سعر الفائدة في مصر.

ويطرح البنك المركزي أذون بقيمة 39.5 مليار جنيه ضمن خطة وضعتها وزارة المالية لتدبير احتياجاتها المالية من السيولة عبر بيع أذون الخزانة لتوفير السيولة للوزارات والهيئات.

ويتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، مقسمة على آجلين، الأول تبلغ قيمته نحو 16 مليار جنيه لآجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه لآجل 364 يومًا.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 مارس 2023، لمناقشة سعر الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة.