الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن بوست: بوتين ليس لديه النية لأى تسوية سلمية لحرب أوكرانيا

بوتين
بوتين

 أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه النية للتوصل لتسوية سلمية للحرب المشتعلة حاليا في أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية والتي تدور رحاها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.


وأضاف المقال، الذي كتبته الصحفية راشيل بانيت، أن وزير خارجية أمريكا انتوني بلينكن أعلن أمس الثلاثاء عن شكوك واشنطن بشأن مبادرة السلام التي أعلنتها الصين الشهر الماضي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا حيث أنها قد تكون مجرد حيلة لتثبيت الموقف الحالي في ساحة القتال مما يتيح الفرصة للجانب الروسي لتعزيز قبضته على الأراضي التي تقع تحت سيطرته في الوقت الحالي.


وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، كما يشير المقال، أن تلك المبادرة من جانب الصين قد لا تعدو كونها مناورة من أجل كسب الوقت لصالح القوات الروسية لتعزيز صفوفها والاستعداد لشن هجمات جديدة على القوات الأوكرانية.


وتستطرد الكاتبة أنه بعد أن دخلت حرب أوكرانيا عامها الثاني في الرابع والعشرين من فبراير الماضي فقد بات من الواضح أنه ليس هناك بارقة أمل تلوح في الأفق تدل على رغبة الرئيس الروسي لوضع نهاية لتلك الحرب.
 

ويتناول المقال الموقف الراهن في ساحة القتال في أوكرانيا حيث يشير إلى تقديرات خبراء معهد دراسات الحرب الأمريكي أن القوات الروسية تسيطر الآن على حوالي 65 بالمائة من مساحة مدينة باخموت الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي شهدت واحدة من أعنف المعارك في الصراع الحالي بين الطرفين، حيث يؤكدون أن القوات الروسية تحقق انتصارات ملحوظة حول مدينة باخموت منذ عدة أشهر حيث تسعى إلى تطويق مدينة افديفكا في إقليم دونتيسك.


كما يشير المقال كذلك إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي يقول فيها أنه من الممكن وضع نهاية سريعة لتلك الحرب إذا ما بادرت الدول الغربية في تزويد بلاده بما تحتاجه من أسلحة متطورة لمواجهة القوات الروسية.


وتعرب الكاتبة عن اعتقادها أن تلك التصريحات من جانب الرئيس الأوكراني تأتي في إطار المناشدات المتكررة للدول الغربية للإسراع في تزويد بلاده بالأسلحة المتطورة التي تحتاجها لمواكبة تطورات الموقف في ساحة القتال.


ويشيرالمقال في الختام إلى أن تلك التصريحات من جانب الرئيس الأوكراني تأتي في وقت تسلمت فيه أوكرانيا بالفعل دبابات ألمانية وبريطانية إلى جانب مركبات قتالية من الولايات المتحدة ضمن سلسلة من المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لكييف من أجل تحقيق التوازن العسكري للقوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

البنك الدولى يطلق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

زيلينسكى يدعو الرئيس الصينى لزيارة أوكرانيا

ارتفاع جديد لأسعار الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-3-2023

العراق يكشف تفاصيل الاتفاق مع الدول المتقدمة على تأسيس صندوق المناخ الأخضر

واشنطن بوست: بوتين ليس لديه النية لأى تسوية سلمية لحرب أوكرانيا

إقبال كبير على شراء السلع الغذائية من معارض أهلا رمضان بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار