أمطار وكتل باردة.. الأرصاد تحذر من الـ24 ساعة المقبلة (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن اليوم الخميس يشهد حالة من التقلبات الجوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد قد تتعرض لأمطار خفيفة خلال اليوم الخميس، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهناك رياح.

وأرجعت غانم سبب التقلبات الجوية المفاجئة وانخفاض درجات الحرارة إلى التأثر بمصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.