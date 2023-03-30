المجر تحذر من ازدياد التصعيد مع روسيا حال انضمام فنلندا إلى ناتو

حذرت نائبة رئيس البرلمان المجرى، دورا دورو، من أن انضمام فنلندا إلى حلف ناتو سيؤدي إلى ازدياد مخاطر المواجهة المسلحة بين الحلف وروسيا.

وقالت دورو: إذا انضمت فنلندا إلى "ناتو"، فإن الخط الفاصل بين الحلف وروسيا سيزداد بمقدار 1340 كيلومترا. وسيؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية حدوث تصعيد، فضلا عن خطر نشوب صراع مسلح مباشر بين دولة عضو في "ناتو" وروسيا.

وأشارت إلى أن واشنطن تستخدم "ناتو" لحماية دورها العالمي في العالم، مما يجبرها على توسيع الحلف بقبول دولتين أخريين، السويد وفنلندا.

وأكدت أن كلا الدولتين، اللتين حافظتا على الحياد والاستقلال فترة طويلة، ستخسرانهما إذا انضمتا إلى حلف "ناتو".