غلق باب التقديم لوظائف عمال مساجد.. اليوم

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الخميس باب التقدم لوظيفة عمال مسجد بوزارة الأوقاف.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة وزارة الأوقاف عن 1000 وظائف والتقدم لها إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية، بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها.

شروط التقديم

اعتبارًا من 3/15 /2023 حتى 3/30/ 2023.

ونصت شروط الإعلان على الآتي:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا تزيد السن على 35 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم من الذكور.

7- أن يكون حاصلا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية، وفي حالة ثبوت الحصول على مؤهل أعلى سوف يتم رفض الطلب.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.

9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10- يجب أن يقدم المتقدم إقرارًا بقبول العمل فى أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بوزارة الأوقاف.

11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهًا (أربعة وعشرون جنيهًا فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة) التي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.