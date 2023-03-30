الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة 2 إثر تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بمركز الداخلة

اسعاف
اسعاف

  لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بطريق الموهوب القصر بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام ونقل الجثة لمشرحة المستشفى.

 كان قد ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب وإصابة 2 آخرين، في حادث تصادم دراجة بخارية كان يستقلها 3 شبان مع سيارة نقل بطريق "الموهوب – القصر" بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

وتبين وفاة الشاب أحمد حسنى مبارك 17 سنة، وإصابة كل من محمد سليمان إبراهيم 15 سنة، وحمدي أحمد سعد 16 سنة، وحالتهما مستقرة وتم نقلهم لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

30 عام 3 شباب أثنين إثر تصادم إخطار النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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