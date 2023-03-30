الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قتلى ومصابون فى حادث مروع بالمغرب

قتلى ومصابون فى حادث
قتلى ومصابون فى حادث مروع بالمغرب

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح قرب الرباط الأربعاء في حادث مرور نجم عن اصطدام حافلة لنقل الركاب بشجرة.

وأفادت السلطات المحلية بإقليم الخميسات، بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 27 آخرون، من بينهم 12 إصاباتهم بليغة، في حادث سير وقع الأربعاء، على الطريق الجهوية رقم 404 الرابطة بين جماعة البراشوة والرماني، حسبما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ووفق الوكالة، فإن الحادث وقع بعد فقدان سائق الحافلة الصغيرة السيطرة عليها، واصطدامه بشجرة.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في السلطات المحلية قوله، إنه تم فتح تحقيق للكشف عن كافة ظروف وملابسات الحادثة.

وتشهد الطرق المغربية حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب، حيث خلفت حوادث المرور 3201 قتيلا العام الماضي بانخفاض نسبي مقارنة مع العام 2021، وفق آخر معطيات رسمية.

ووضعت السلطات استراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية" لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وتهدف لخفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2026.

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