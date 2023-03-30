كولر يجهز كريستو للمشاركة مع الأهلى عقب مواجهة الهلال

يسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تجهيز التونسي محمد الضاوي كريستو جناح المارد الأحمر للدفع به في المباريات عقب مواجهة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر في منح الفرصة لكريستو بعد تألقه مع منتخب بلاده خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي أقيمت مؤخرا بالقاهرة، ولكن فضل تأجيل الدفع به لحين انتهاء مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كريستو في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي التونسي ولكنه لا يشارك كثيرا مع كولر، فيما دخل اللاعب حسابات الجهاز الفني من أجل المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.