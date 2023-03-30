الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: ارتفاع حجم التبادل التجارى لروسيا مع الشركاء الأجانب الرئيسيين

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم التجارة الخارجية لروسيا مع شركائها الدوليين الرئيسيين آخذ في النمو.
وأوضح بوتين - في اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي اليوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية أن تنشيط حركة التجارة الخارجية مع شركاء روسيا راجع إلى تيسير الخدمات والأمور اللوجستية.
كما أكد الرئيس الروسي أنه لا يزال هناك العديد من المهام الرئيسية يتعين القيام بها؛ من بينها: العمل على زيادة سعة القدرة التخزينية لحوض بحر آزوف والبحر الأسود، إلى جانب رفع مستوى الطاقة في البلاد.

 

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وائل لطفي

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