الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يدعو إلى عدم التسرع أو التباطؤ فى التعامل مع التضخم

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتجاهات الطلب المحلي يجب أن تتماشى مع إرشادات التضخم.
وأضاف بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الروسي، بحسب وكالة "تاس"، أن "ديناميات الطلب المحلي يجب أن تتماشى مع إرشادات بنك روسيا بشأن التضخم، ومن المهم منع كل من التسارع والتباطؤ المفرط [في التعامل مع معدل التضخم]".
وأوضح أن الاقتصاد الروسي يُظهر ديناميكيات إيجابية، مطالبا الحكومة بالعمل على اتخاذ قرارات سريعة وتجنب البيروقراطية غير الضرورية في الإجراءات.
وأشار خلال الاجتماع إلى أن تعافي الاقتصاد الروسي لا ينبغي أن يؤدي إلى استرخاء المسؤولين، فمن الممكن أن تؤثر العقوبات في المستقبل تأثيرا سلبيا على الوضع الاقتصادي في روسيا.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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