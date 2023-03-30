الرادارات الحديثة تلتقط 1236 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور و الطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1236 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة و حزام الأمان و التحدث في الهاتف المحمول.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ،545 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائي، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.