الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد رباعية مالاوى.. أكبر نتائج حققها منتخب مصر خارج الديار

منتخب مصر
منتخب مصر

حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على مالاوي بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت خارج الديار ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر للفراعنة خارج الديار منذ سبتمبر 2015، عندما فاز منتخب مصر على تشاد بخمسة أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017.

ورغم ذلك لم يكن الفوز على تشاد هو الأعلى للفراعنة خارج الأرض، حيث سبق للفراعنة الفوز بنتيجة أكبر وذلك بعد الفوز بنتيجة 6-2 على نيجيريا يوم 13 ديسمبر 1959 وهو الأكبر للفراعنة خارج ملعبهم في مباراة رسمية، إذ سحقوا وقتها النسور الخضراء في عقر دارهم في تصفيات أولمبياد روما 1960.

ويعتبر الفوز على اليمن بنتيجة 14-0 في دورة الألعاب العربية عام 1965 بالقاهرة هو الأعلى في تاريخ الفراعنة بمباراة رسمية.

ومع ذلك هذا الانتصار لم يكن الأكبر في تاريخ منتخب مصر على الإطلاق، فقد انتصر الفراعنة على لاوس  وديا 15-0 في إندونسيا يوم 15 نوفمبر 1963.

مباراة مصر ومالاوي منتخب مصر منتخب مالاوي تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 أكبر نتائج حققها منتخب مصر خارج الديار

رئيس التحرير

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بعد الفاصل

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