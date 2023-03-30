الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سائق وإصابة تباع فى انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

إنقلاب سيارة نصف
إنقلاب سيارة نصف نقل

لقي سائق مصرعه، وأصيب تباع، إثر اصطدام سيارة نصف نقل برصيف وانقلابها، بسبب اختلال عجلة القيادة، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى التكامل بالشيخ فضل، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم “4248 ن ق، نصف نقل”، بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" وانقلابها، بالقرب من نفق الشيخ فضل في مركز بني مزار.

 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين اصطدام السيارة بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي، بسبب اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن مصرع أحمد محمد سلامة 26 عاما، سائق، يقيم في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وإصابة حسن محمد ناجي 22 عاما، باشتباه ارتجاج وسحجات وكدمات، ويقيم بالبدرشين وتم نقله إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

 

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة النصف نقل، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

وانتشل أهالي قرية السلطان حسن التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، جثة سيدة غرقت في البحر اليوسفي، بسبب اختلال توازنها، وتم إيداعها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

كان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بقيام أهالي قرية السلطان حسن التابعة للوحدة المحلية بأسمنت في مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة بانتشال جثة بدرية عبد السلام 55 عاما، من البحر اليوسفي أمام القرية وتبين أن الغريقه سقطت في البحر اليوسفي بسبب اختلال توازنها، وتم نقل جثتها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

مصرع سائق وإ2صابة تباع إنقلاب سيارة نصف نقل بالصحراوي الشرقي مركز بني مزار بالمنيا مستشفي التكامل بالشيخ فضل اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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