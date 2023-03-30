إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك بالإسماعيلية

تعرض شخصان لإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم توك توك بشخص على الطريق الزراعي أمام المشروع بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بشخص على الطريق الزراعي أمام المشروع بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا شيرين صبحي محمد 40 سنة تقيم بالمنايف وأصيبت بكدمة بالجانب الأيمن ومحمد سالم أيوب 39 سنة يقيم في أبو صوير أصيب بجرح قطعي 1 سم بالرأس.

وتم نقلهما للمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.