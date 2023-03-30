ناقد فنى: دراما رمضان هذا العام مهمة جدًا وتتناول قضايا محورية

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إننا بحاجة إلى نماذج توعوية، كما أننا بحاجة إلى العمل على أنفسنا والعمل على الدراما بشكل كبير كما يتم حاليًا في مسلسلات رمضان، معقبًا: "دراما رمضان هذا العام مهمة جدًا، لا سيما وأننا تتناول قضايا مهمة محل النقاش".

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفن يجب أن يأخذ دوره مرة أخرى، في العمل على التوعية ودعم الأفكار التقدمية التي تتقدم بالمجتمع، مؤكدًا أنه لا يوجد مجتمع راقٍ وذو قيمة في العالم إلا بوجود فن وثقافة.

وأشار الكيلاني إلى أن الفن المصري بدأ يطرح الأفكار التقدمية مرة أخرى، بعدما شابت الدولة خلال الفترة السابقة شوائب كثيرة في الفن.

وأكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن الدولة المصرية لديها وعي بدور الفن في تقديم فكرة مناقشة القضايا المهمة المختلفة، لافتة إلى أن قضية تأثير اللجان الإلكترونية على الرأي العام والتي طرحها مسلسل حضرة العمدة كانت في غاية الأهمية.