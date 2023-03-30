الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الجمهور لم يخذلنى».. حنان مطاوع: احترمت الناس والتوفيق من عند ربنا

حنان مطاوع
حنان مطاوع

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، وجيهان خليل، والمُذاع عبر فضائية "تن"، لتكشف عن عدد من أسرار حياتها الشخصية.

وقالت: "خدت أربع شهادات طالبة مثالية، وكنت طالبة شاطرة، في المدرسة، وكنت مشهورة عشان بابا وماما، وطفولتي كانت عادية، وكانت ماما عاملة قوانين صارمة زي أي بنت شرقية، وصحابي في المدرسة لسه صحابي لحد دلوقتي".

وأضافت: "مؤمنة بالإنسان إنه عنده حاجة في روحه وفي عقله يقدر يقدمها وعلى المستوى الشخصي، حاسة إني عندي اهتمامات أخرى غير شكلي، لأن الشكل له عمر، كل سن لها وجه خاص بيها".

وأردفت: "احترمت الناس وراهنت عليهم وكان التوفيق الأول من ربنا والبركة، والناس مخذلتنيش، والناس محتاجة تشوف حد مراهن على شكله".

مواد متعلقة

عاطف الشيتانى يوضح أهمية مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

محي إسماعيل: الحياة علمتني فلسفة «الولا حاجة»

إدوارد: حضور كبير لـ«حضرة العمدة» فى رمضان بسبب القضايا

زكى القاضى: معارض «أهلًا رمضان» تحقق استقرارًا وعدالة فى أسعار السلع

سندريلا الشاشة.. محيي إسماعيل: «كنت بحب سعاد حسني من طرف واحد»

محي إسماعيل: «جسدت عقد البشر في 20 فيلمًا.. وكان ممكن أسبق عادل إمام»

بـ10 آلاف جنيه.. «واحد من الناس» يجبر خاطر سيدة تبحث عن عمل

«الأقنعة خداعة».. شيماء سيف: مبعرفش أقرب الناس ليا.. والضحك بييجي من الوجع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«1000 حمدالله ع السلامة».. يسرا: الجمهور عطشان كوميديا (حوار)

ضبط المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة فى القليوبية

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. ابن ياسر جلال يخرج مع حبيبته ويشرب الخمر

حبس شخصين لحيازتهما مخدر الهيروين فى المرج

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

الحلقة 7 من «علاقة مشروعة».. بثينة ترفض العودة إلى أمجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار