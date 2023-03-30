«الجمهور لم يخذلنى».. حنان مطاوع: احترمت الناس والتوفيق من عند ربنا

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، وجيهان خليل، والمُذاع عبر فضائية "تن"، لتكشف عن عدد من أسرار حياتها الشخصية.

وقالت: "خدت أربع شهادات طالبة مثالية، وكنت طالبة شاطرة، في المدرسة، وكنت مشهورة عشان بابا وماما، وطفولتي كانت عادية، وكانت ماما عاملة قوانين صارمة زي أي بنت شرقية، وصحابي في المدرسة لسه صحابي لحد دلوقتي".

وأضافت: "مؤمنة بالإنسان إنه عنده حاجة في روحه وفي عقله يقدر يقدمها وعلى المستوى الشخصي، حاسة إني عندي اهتمامات أخرى غير شكلي، لأن الشكل له عمر، كل سن لها وجه خاص بيها".

وأردفت: "احترمت الناس وراهنت عليهم وكان التوفيق الأول من ربنا والبركة، والناس مخذلتنيش، والناس محتاجة تشوف حد مراهن على شكله".