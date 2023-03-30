حنان مطاوع: «أنا كوبى من بابا.. وماما كبيرة بتصرفاتها وأسلوبها»

استضاف برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، وجيهان خليل، والمُذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم الأربعاء، الفنانة حنان مطاوع، لتكشف عن عدد من أسرار حياتها الشخصية.

وقالت: "أنا كوبي من بابا كرم مطاوع، عادي في وسط الحوار تقول لغة مسرحية بالنص عن كرم مطاوع، دي طريقتي في الكلام، والحزم والصرامة في مواقف في معينة، أنا قلب عاقل وعقل حنين، تعرف تسترسل معايا في العواطف والحوار".

وأضافت: "تركيبتي أقرب لتركيبة بابا في الشخصية، لكن إللى صحبتي ومصحباني واحتوتني ماما، وكان ليها اليد الطولى في التربية، وأتمنى أكون أخدت من بابا وماما حاجات لأنهم نموذج يحتذي به، نفسي أكون أخدت من بابا إني أقول لا، قول لا صعبة".

وتابعت: "ماما مرنة عندها القدرة على التغيير من نفسها والمرونة وصلة الرحم، وبتصل الرحم مع الجيران، وماما كبيرة بتصرفاتها وأسلوبها".