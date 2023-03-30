هالة صدقى: توجد كيمياء قوية بينى وبين محمد رمضان فى «جعفر العمدة»

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها لم تتخيل نفسها في شخصية "صفصف" التي تجسدها في مسلسل "جعفر العمدة"، لافتة إلى أنها شخصية نرجسية وشعنونة بعض الشيء، بحسب تعبيرها.

وأضافت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الواضح أنها عندما فقدت زوجها "عبدالجواد" أصابها شيء، واتلبست بحد تعبيرها.

وأوضحت الفنانة هالة صدقي، أن كواليس مسلسل "جعفر العمدة" كانت عظيمة جدًا، لافتة إلى أنهم قضوا مع بعضهم حوالي خمسة أشهر، معقبة: "الكواليس كانت لطيفة، وإلا مكناش نستحمل نشتغل بالـ17 ساعة في اليوم".

وتابعت: "أنا تعبت أوي، وكان فيه استهلاك جسماني كبير جدًا لكل فريق العمل، وبدعي يا رب مجهودنا ده يجيب فايدة".

وأشارت إلى أن المخرج محمد سامي هو صاحب فكرة صورة عبدالجواد، التي تستمر في إخراجها طيلة المسلسل وتنظر إليها، معقبة: "أنا بشوف عبدالجواد دايمًا، وبحس أنه عايش معايا في المسلسل".

وأشارت إلى أنها كانت ترغب منذ فترة طويلة بالعمل مع المخرج محمد سامي، وذلك لأن الممثلين دائمًا ما يكونون بأفضل حالاتهم معه، معقبة: "كنت عايزة أعرف السر"، متابعة: "كلمني وقالي عندي فكرة، مكنش لسه السكريبت اتكتب، وقالي إنه فكر في الشخصية ومش شايف غيري، لكن هي أم جعفر وله أخ أكبر، وعندنا مشكلة في السن، فقلتله أنا معدية الحكاية دي خالص، والمكياج يمكن يحل أي مشكلة، وفي شخصية صفصف، حتى وإن كانت محتفظة ببقية جمال، فتوجد آثار الكبر عليها".

وأكدت أنه توجد كيمياء بينها وبين محمد رمضان قوية في المسلسل، لافتة إلى أن هناك العديد من المشاهد المميزة بينها وبين محمد رمضان لم تعرض بعد.